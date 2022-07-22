Подмосковье попало в топ регионов по количеству видеокамер на дорогах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области расположено 2616 камер видеонаблюдения на дорогах, регион занял четвертое место в соответствующем рейтинге. При этом в списке присутствуют восемь российских регионов, которые в 2021 году возглавили антирейтинг по количеству ДТП, сообщают «Вести Подмосковья».

Хоть прямой взаимосвязи между количеством установленных устройств для фиксации нарушений ПДД и уровнем аварийности в регионе, скорее всего, нет, но непреложным остается тот факт, что в данный рейтинг вошли восемь регионов-«антилидеров», в которых по итогам 2021 года зафиксировано максимальное число ДТП, — рассказали аналитики компании, проводившей исследование.

При этом на первом месте расположился Татарстан — там установили 4,7 тысячи камер, которые фиксируют нарушения ПДД. Следом по списку — Москва, в столице насчитали практически 4 тысячи механизмов, фиксирующих нарушения водителей. В Свердловской области за действиями автомобилистов следят 2,7 тысячи видеокамер, а топ-5 замыкает Краснодарский край — там установили 1,8 тысячи механических фиксаторов нарушений.

Ранее стало известно, что программисты предложат алгоритмы для предотвращения ДТП на региональном чемпионате в Дагестане в рамках проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Турнир пройдёт с 6 июля по 4 августа, его участники будут разрабатывать модели прогнозирования дорожно-транспортных происшествий.