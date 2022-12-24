Под Ростовом собаки спасли мужчину, у которого случился инсульт на охоте

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Собаки спасли хозяина, у которого случился инсульт прямо во время охоты в Миллеровском районе Ростовской области. По данным областного департамента по предупреждению и ликвидации ЧС, питомцы сутки согревали 72-летнего мужчину на морозе до прихода спасателей. Мужчина пролежал в лесу с 21 до 22 декабря, передает РИА Новости.

Ведомство подчеркивает, что житель хутора Терновой уехал на охоту в Сулинское лесничество, а после перестал выходить на связь. Родственники забеспокоились и позвонили в Службу спасения. Пропавшего искали полицейские и спасатели. В итоге мужчину нашли в районе поселка Долотинка, пенсионер лежал на земле.

Выжить на морозе пострадавшему помогли две охотничьи собаки. Лайка и русская гончая сутки не отходили от хозяина, согревая его своим теплом, — сказано в сообщении.

В департаменте подчеркнули, что одна из собак была сильно ранена. Предположительно, ей пришлось сразиться с диким зверем, однако хозяин был невредим.

После того как полицейские добрались до пострадавшего, собаки не хотели подпускать их к охотнику, им пришлось срочно привезти жену пострадавшего и только после этого животные отошли от хозяина. Пенсионера на вертолете доставили в больницу. В данный момент за его жизнь борются врачи.

Ранее управление МЧС по Камчатке сообщило, что спасатели нашли трех мужчин, потерявшихся в районе Банных источников. Путешественники, ездившие к термальным источникам, задержались по причине плохой дороги, помощь им не потребовалась.