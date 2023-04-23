Под Петербургом во дворе дома нашли колбы с радиоактивным веществом

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В Ленинградской области в поселке Рощино во дворе частного дома нашли несколько колб с радиоактивным веществом, сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ». Место обнаружения сразу же оцепили.

Отрабатывая поступившую информацию, сотрудники полиции пришли к 46-летнему отделочнику, проживающему на улице Огарева, и обнаружили три металлические колбы с надписью «Радиоактивный кобальт-60». Вещество в основном применяется в медицинских целях.

«Фонтанка» пишет, что металлические колбы были высотой 10 сантиметров. К месту обнаружения направили передвижную радиохимическую лабораторию аварийно-спасательной службы Ленобласти. Специалисты должны взять пробы вещества. Мужчине временно пришлось покинуть участок.

Ранее в подмосковном садовом товариществе «Дыбино» мужчина нашел недалеко от дороги несколько снарядов времен Великой Отечественной войны и принес их к себе на участок. После этого он вызвал экстренные службы.