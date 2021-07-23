Под Петербургом наркоторговец открыл стрельбу по полицейским

Организатор наркoлаборатории открыл стрельбу по полицейским в деревне Баландино Ленинградской области, когда те пришли к нему с обыском. Об этом РИА Новости сообщили в главке регионального МBД.

В Ленобласти полиция ликвидировала наркoлабораторию. Во время операции наркоторговец открыл по полицейским стрельбу, — отметили в ведомстве.

Нaрколаборатория по производству синтетических наркотиков располагалась в сарае на садовом участке. 45-летний мужчина, едва увидев полицию, сразу же кинулся в жилой дом, откуда открыл огонь из обреза охотничьего ружья.

Сотрудникам полиции пришлось стрелять. Злоумышленник был обезврежен, получив ранение в ногу.

Ранее правозащитники сообщили, что экспертиза института Сербского признала невменяемым 17-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии в Казани 11 мая. В свою очередь в Следственном комитете РФ заявили, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого ещё не закончилась. По мнению юриста, если Галявиеву назначат принудительное лечение, он может освободиться уже через полгода или год-два.

В результате нападения на гимназию № 175 в Казани погибли девять человек, 24 получили ранения.