Экспертиза на вменяемость казанского стрелка не завершилась

Психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева, которого обвиняют в массовом убийстве в казанской школе, ещё не закончилась. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Следственный комитет РФ.

Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в рамках расследования данного уголовного дела ещё не завершена, — прокомментировала пресс-служба СК РФ.

Ильназ Галявиев 11 мая напал с оружием на гимназию № 175 в Казани. Он убил девять человек и ранил 24. Ему предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц общеопасным способом, максимальное наказание — пожизненный срок. По информации с камер видеонаблюдения, Галявиеву удалось добраться до гимназии с оружием в руках, никто на улице не обратил на это внимание.

Ранее адвокат стрелка Алексей Васильев отказался комментировать признание его подзащитного невменяемым и выразил опасения, что СМИ могут исказить эту информацию.