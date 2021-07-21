Юрист сообщил, когда освободят «казанского стрелка» в случае невменяемости

Если экспертиза установит для обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе Ильназа Галявиева принудительное лечение, он может освободиться уже через полгода или год-два. Об этом сообщил РИА Новости доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Леонид Головко.

Головко объяснил, что невменяемое лицо не несёт уголовной ответственности. Но если оно опасно для окружающих, суд решает, нужны ли принудительные медицинские меры. Обычно таких нарушителей содержат в закрытых медицинских учреждениях «достаточно жёсткого режима».

Но стоит заметить, что лицо помещается не на какой-то определённый срок, а на период принудительного лечения. То есть его будут лечить столько, сколько потребуется на усмотрение врачей. Это может занять и год, и два, и три. Нельзя исключать и того, что юношу могут выпустить через полгода после лечения, если посчитают, что он излечился, — рассказал Головко.

Решать это будет суд, учитывая мнение медицинской комиссии. Если после лечения суд постановит, что опасности Галявиев не несёт, его выпишут, но за ним всё равно продолжат наблюдать.

Ранее сообщалось, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева ещё не закончилась.