Под Новосибирском тушат пожар на площади 100 га

В Новосибирском районе загорелась сухая трава на площади в 100 гектаров, сообщается на сайте регионального главка МЧС. В настоящее время пожар локализован.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло вблизи деревни Алексеевка, но угрозы для населенного пункта нет. В борьбе с огнем задействованы 49 человек и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области сотрудники полиции перекрыли участок автотрассы из Екатеринбурга в Алапаевск из-за дыма от лесных пожаров. В региональном управлении ГИБДД пояснили, что задымление ухудшает видимость на дороге и порекомендовали водителям объезжать этот участок трассы. По данным МЧС, в области бушуют более 30 лесных пожаров.

Также сообщалось, что в Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулись более девяти автомобилей. Авария произошла в результате плохой видимости на дороге из-за дыма от лесных пожаров, а также из-за превышения скорости некоторыми водителями. По данным Госавтоинспекции, в результате ДТП погиб один человек, еще шестеро получили различные травмы.

Накануне в Краснодаре загорелся крупный лесопарк в микрорайоне Гидростроителей. Площадь пожара составляла 400 кв. м. Предполагается, что возгорание могло возникнуть по вине школьников, но официально эта информация пока не подтверждена.