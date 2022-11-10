Под Красноярском школьный автобус с 12 детьми столкнулся с легковушкой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В поселке Кошурниково Курагинского района Красноярского края школьный автобус врезался в легковой автомобиль марки Kia, сообщает местный Telegram-канал МВД 24. По данным авторов, в салоне автобуса находились 12 школьников и сопровождающий. В результате аварии никто не пострадал. Сотрудники ГАИ работают на месте происшествия.

Инцидент произошел в Кошурниково утром 10 ноября. Как сообщает МВД 24, автобус следовал в школу из города Артемовска. Подробные детали произошедшего не уточняются. Сотрудники ГАИ призвали снижать скорость у транспортных средств при гололедице.

Ранее в Ленинградской области были госпитализированы шесть человек, которые пострадали в ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля. Авария произошла утром 4 октября в Тосненском районе. Автобус, перевозивший школьников к месту учебы, лоб в лоб столкнулся с легковушкой SAAB. По данным прокуратуры Ленобласти, в автобусе находились 22 ребенка. В результате аварии пострадали четверо детей и двое взрослых — водители автобуса и легкового автомобиля. Все пострадавшие получили травмы легкой и средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в Индии школьный микроавтобус упал в крутое ущелье с высоты 75 метров. Из находившихся в нем 40 человек девять погибли на месте. Двое пострадавших умерли по дороге в больницу. Остальные 29 были госпитализированы с серьезными травмами.