Красноярец хотел помириться с любимой, угрожая выкинуть их дочь в окно В Минусинске отец пытался выбросить с пятого этажа годовалую дочь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Минусинске Красноярского края 25-летний пьяный мужчина пытался выбросить с пятого этажа годовалую дочь, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Девочку спасла соседка, которая прибежала на шум.

Инцидент произошел 18 февраля в одном из домов по улице Народной. По версии следствия, между проживавшими вместе 23-летней девушкой и ее 25-летним возлюбленным завязалась ссора. Требуя от женщины примирения, мужчина начал угрожать ей убийством дочери.

Не дождавшись согласия сожительницы, злоумышленник взял на руки свою годовалую дочь, подошел к окну комнаты, открыл его и высунул ребенка за пределы квартиры в оконный проем, — говорится в сообщении.

Мужчину задержали. Следователи намерены ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Ранее в Подмосковье нетрезвый мужчина случайно убил дочь. Мужчина уснул на полу после застолья с заглянувшими в гости друзьями. Проснувшись наутро, он обнаружил рядом девочку без признаков жизни. Отец задержан, возбуждено уголовное дело.