Под Красноярском девушка погибла во время съемки видеоклипа ко дню рождения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи выясняют обстоятельства гибели 23-летней девушки, которая сорвалась с четырехметровой высоты смотровой площадки в Дивногорске Красноярского края, пытаясь снять видеоролик накануне своего дня рождения, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета России. Тело девушки с характерными травмами при падении с высоты было обнаружено накануне на набережной.

По данным проверки, инцидент произошел около 23 часов 8 августа: по данным РИА Новости, это случилось накануне дня рождения погибшей. Девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, приехала вместе с подругой приехала на смотровую площадку набережной для съемки любительского видеоклипа. Во время съемки она перелезла через перила ограждения смотровой площадки и упала с четырехметровой высоты.

От полученных при падении телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее в Казани 29-летняя женщина получила перелом шейных позвонков во время прохождения ночного квеста. На одной из локаций, расположенных в нежилом помещении, потерпевшая упала с высоты собственного роста, после чего была доставлена в медицинское учреждение. По данному факту было возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы полагают, что произошедшее стало следствием организации игровых мероприятий, не отвечающих требованиям безопасности.