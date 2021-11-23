Россиянка сломала шею во время игрового квеста

В Казани во время прохождения ночного квеста 29-летняя женщина получила перелом шейных позвонков. Как сообщается на сайте управления Следственного комитета по Республике Татарстан, возбуждено уголовное дело.

В городе Казани во время прохождения ночного квеста получила перелом шейных позвонков 29-летняя женщина. Во время прохождения одной из локаций потерпевшая упала с высоты собственного роста, после чего была доставлена в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Следствие установили, что инцидент произошёл в нежилом помещении. Правоохранительные органы полагают, что произошедшее стало следствием организации игровых мероприятий, не отвечающих требованиям безопасности. В связи с этим возбуждено уголовное дело.

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