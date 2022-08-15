Под Екатеринбургом умер мужчина, которому две недели отказывали в медпомощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В приёмном покое больницы умер 32-летний житель Свердловской области, которому отказывали в медпомощи почти две недели, пишет Telegram-канал Mash. Сообщается, что Антон Таушанков пытался попасть на приём 12 дней, но доктора Верхней Туры не воспринимали его жалобы всерьёз.

Когда он уже с трудом дышал, не мог есть и пить — повезли по больницам. В нижнетагильской назначили анализы, до которых Антон не дожил, — сказано в сообщении.

Что именно стало причиной заболевания и смерти мужчины, не сообщается. По данным издания, матери умершего прислали из областного Минздрава «сухое» письмо с соболезнованиями и сообщением о дисциплинарных наказаниях для виновных.

Ранее сообщалось, что следователи в Тульской области проверяют информацию о неоказании помощи 11-летнему мальчику, заболевшему коронавирусом. Сообщается, что врач не приходил к ребёнку шесть дней, в итоге он оказался в реанимации. Следователи намерены оценить действия или же бездействие сотрудников медицинского учреждения, в которое обращалась мама мальчика.