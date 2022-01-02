Под Екатеринбургом на улице обнаружили десятки документов иностранцев

Десятки документов мигрантов обнаружили на улице в одном из посёлков Свердловской области. Речь идёт о разрешениях на работу, срок действия которых уже истёк, сообщают «Известия». Как предположили в региональном МВД, просроченные документы выбросили представители компании, в которой трудятся иностранные рабочие.

Получателями таких бумаг являются работодатели, на чьих предприятиях трудятся иностранные граждане. Скорее всего, взамен этих просроченных документов уже давно оформлены новые, при условии, если фирма продолжает функционировать, — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

Она отметила, что избавляться даже от недействительных документов подобным образом неправильно. В то же время в МВД не увидели криминала в этой ситуации.

Ранее сообщалось, что при выдаче россиянам электронных паспортов документы в бумажном варианте будут аннулироваться. На заграничные паспорта это не распространяется. Электронный паспорт будет существовать в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. До конца 2022 года документы нового образца появятся в трёх субъектах России в рамках эксперимента.