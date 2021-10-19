Более 1,4 тысячи педагогов ушли на больничный в Новосибирской области

В Новосибирской области на больничный ушли 1405 школьных учителей. Также 200 классов перевели на удалённое обучение из-за коронавируса. Об этом сообщает «МК в Новосибирске», ссылаясь на министра образования региона Сергея Федорчука.

Кроме того, по словам чиновника, были закрыты на карантин девять садов из-за роста заболеваемости ОРВИ. Частично приостановили работу 17 дошкольных и 26 школьных организаций. Всего в школах зарегистрировали 275 заболевших: 226 детей и 49 взрослых.

Федорчук также сообщил , что в Новосибирской области от коронавируса в сфере образования привились 36 677 сотрудников. Это половина от общего числа преподавателей.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса в школах Ивановской области вводятся единые каникулы с 25 октября по 7 ноября. Отдыхать на две недели отправятся более 100 тысяч школьников. Решение принято в региональном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Между тем губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что койки для больных COVID-19 в регионе закончились. Все 1854 места в больницах, предназначенных для таких пациентов, заняты.