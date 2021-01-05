По программе реновации в новое жильё переехали более 23 тысяч москвичей

https://static.news.ru/photo/97d0675c-4f60-11eb-bd2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Более 23 тысяч человек переехали в новые квартиры с начала действия в Москве программы реновации. По словам мэра столицы Сергея Собянина, эта программа успешно работает, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса. Некоторые горожане перебрались в новые квартиры практически перед самым Новым годом.

С начала программы новые квартиры получили более 23 тысяч человек. Лидеры по расселению — Новая Москва, центральный и западный округа, — цитирует «Москва 24» Собянина.

По словам мэра, реновация — одна из главных городских программ. Собянин подчеркнул, что москвичи меняют ветхое жильё на современное, более просторное и в привычном для них районе города.

В декабре 2020 года стало известно, что за год в Москве подобрали ещё 49 новых площадок для жилищного строительства по этой программе, большая их часть расположена в Юго-Восточном округе.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий. В числе прочих мер закон предусматривает проведение реновации по всей стране. Правовая инициатива направлена на ускорение расселения аварийного и ветхого жилья в регионах.

Субъекты получат право самостоятельно утверждать программы сноса и реконструкции жилья. Также на местах будет определяться степень изношенности домов. Это предполагает, что в программу реновации может попасть здание, не находящееся в аварийном состоянии, но требующее дорогого капитального ремонта. Для участия в программе реновации потребуется согласие двух третей жильцов дома, для выхода из программы хватит трети голосов. Закон также оговаривает, что в случае расселения жильцам дадут аналогичное по рыночной стоимости жильё либо выплатят компенсацию. Кроме того, собственникам положено возмещение всех убытков, связанных с изъятием помещения, включая упущенную выгоду.