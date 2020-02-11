https://static.news.ru/photo/b3b902c0-13c1-11ea-939e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анестезиолог отделения интенсивной терапии горбольницы Перми — Сергей Калинин — перед проверкой на детекторе лжи признался, что именно он писал посты на портале «Двач» про убийства пожилых людей. Мужчина утверждал, что отключал ветеранов Великой Отечественной войны от жизнеобеспечения.

По его словам, таким образом он расправился с 10 фронтовиками, передаёт Национальная служба новостей. Молодого человека нашли 11 февраля 2020 года.

Сначала юзеры подозревали в преступлениях медбрата из Кирова, но он оказался непричастен. Потом публика предположила, что автор сообщений работает в Перми.

Представители больницы заявили, что проверили истории болезней, патологоанатомические эпикризы и записи врачей по всем пациентам, скончавшимся за время работы Калинина в лечебном учреждении. Признаков насильственной смерти во всех случаях выявлено не было. Инцидент продолжают расследовать правоохранительные органы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Сергей Афанасьев рассказал, какие последствия может повлечь поступок медбрата пермской больницы Сергея Калинина, признавшегося в написании постов об убийстве 10 пациентов. Юрист предположил, что медик будет уволен, даже если его признание не найдёт подтверждения.