Песков прокомментировал возможность проведения массовых мероприятий в Крыму

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Принять решение о позволении организовать на территории Крыма массовые мероприятия в дни празднования седьмой годовщины присоединения полуострова к России может глава региона. С таким заявлением выступил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

16 марта Крым отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией по итогам референдума, проведённого на полуострове. Праздник будет идти в течение двух дней (16-го и 18-го числа) под девизом «Крымская весна — семь лет дома».

Глава Крыма Сергей Аксёнов разрешил проводить массовые мероприятия в Крыму в рамках торжеств. Местное руководство внесло соответствующие изменение в указ о режиме повышенной готовности. Документ ввели на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Песков, говоря об этом, заметил, что организация массовых мероприятий — это решение главы региона, его полномочия и ответственность. Как подчеркнул пресс-секретарь президента, Россия понемногу выходит из-под ограничений, введённых на фоне пандемии. Отказываться и дальше от принятых мер позволяет статистика по заболевшим. И все субъекты РФ идут согласно личной траектории.

Вы знаете, что в этом плане регионы реализуют те особые полномочия, которые им были предоставлены в начале пандемии. От региона к региону ситуация разная и каждый глава региона волен принимать решение — это его ответственность и его полномочия, — приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин намерен провести большое совещание, посвящённое социально-экономическому развитию Крыма. Отмечается, что совещание организуется по случаю годовщины присоединения Крыма к РФ, которая отмечается 18 марта.