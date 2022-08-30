Первый за год случай опасного ботулизма зарегистрирован в Красноярском крае

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красноярском крае впервые за год был зафиксирован случай заболевания ботулизмом. 51-летний житель региональной столицы был срочно госпитализирован после того, как решил попробовать домашние заготовки. Болезнь смертельно опасна и может вызывать паралич мускулатуры, пишет «МК в Красноярске».

Ботулизм является острым токсико-инфекционным заболеванием, которое связано с употреблением в пищу продуктов, которые содержат токсин Clostridium botulinum. Визуально обнаружить его нельзя, так как вкус, внешний вид и запах продукта не меняется. Крышки на банках при этом могут не вздуться.

В Роспотребнадзоре порекомендовали делать заготовки строго по рецептуре, не использовать продукты с признаками порчи и гнили. Кроме того, в ведомстве посоветовали не покупать консервы, соления и копчения домашнего производства у случайных лиц, так как это может быть опасно для здоровья.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее перечислил продукты, употребление которых грозит пищевым ботулизмом. По его словам, человек может заболеть после употребления заражённой еды, которая была приготовлена не должным образом, либо оказалась плохо разогрета. При этом, подчеркнул он, бывали случаи, когда люди погибали целыми семьями.