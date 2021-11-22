Первый российский регион ввёл обязательную самоизоляцию для непривитых

Власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ввели с 22 ноября по 5 декабря режим обязательной самоизоляции для непривитых от COVID-19 жителей трёх городов и ряда поселений Кондинского района. Об этом говорится в опубликованном в постановлении главы региона Натальи Комаровой.

Постановляю: установить с 22 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в городских округах Нефтеюганск, Нягань, Урай, Кондинском муниципальном районе (с. Леуши, пгт. Луговой, пгт. Междуреченский, пгт. Мортка, п. Мулымья), за исключением граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или перенёсших заболевание коронавирусной инфекцией (COVID-19), — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что гражданам, проживaющим или пребывающим в данных муниципальных образованиях запрещается покидать мeсто жительства, за исключением обращения за медицинской или иной помощью в случaе прямой угрозы жизни и здоровью.

Ранее сообщалось, что сама Комарова сделала шесть прививок «Спутником V» от коронавирусной инфекции. По её словам, как должностное лицо обязана создать условия для выполнения решений о вакцинации.