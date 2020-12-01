Первый регион РФ сделал 31 декабря выходным днём

https://static.news.ru/photo/53b45bec-3475-11eb-8249-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Белгородской области первыми выступили с предложением сделать 31 декабря 2020 года выходным днём в регионе.

Согласно распоряжению, подписанному врио губернатора Вячеславом Гудковым, руководители органов исполнительной власти, областных госучреждений и предприятий должны перенести рабочий день на субботу, 26 декабря.

Органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам власти рекомендовали «рассмотреть вопрос о принятии аналогичных решений», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что член Общественной палаты РФ и глава «Трезвой России» Султан Хамзаев обратился к главам регионов с предложением сделать новогодний «подарок» народу, объявив 31 декабря выходным днём.

В прошлом году последний день года был объявлен выходным более чем в 15 регионах. В их числе Крым, Ставропольский край, Магаданская, Орловская, Пензенская области.

Законопроект о выходном дне 31 декабря поступил на обсуждение в Госдуму в конце 2019 года. В нём предлагалось распределить выходные дни так, чтобы указанный день всегда оставался нерабочим. Парламентарии отклонили проект на заседании в конце ноября. Ранее против этой инициативы высказывалось правительство. В кабмине отмечали, что действующим ТК РФ предусмотрен перенос выходных дней в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней.