Первый паром отправился из Краснодарского края в Крым после теракта

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Паром с пассажирами 11 рейсовых автобусов на борту вышел из порта «Кавказ» и взял курс на Крымский полуостров, сообщает Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край». Это первый паром, отправившийся в республику после террористического акта на Крымском мосту.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее заявил, что железнодорожная часть Крымского моста продолжает работать после чрезвычайного происшествия. По его словам, власти региона приняли решения для проезда транспорта через новые регионы. Он также подчеркнул, что все паромы готовы к работе по транспортировке пассажиров из Краснодарского края в Крым и обратно.

Министерство транспорта Крыма ранее рекомендовало туристам и жителям региона скачать оффлайн-карты перед поездкой через новые регионы России. В ведомстве также напомнили, что на маршруте расположены блокпосты военных и полиции. Водителям рекомендовано соблюдать все рекомендации данных служб.

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь с 16 на 17 июля. Национальный антитеррористический комитет (НАК) классифицировал инцидент как террористический акт. В результате взрыва погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала 14-летняя девочка. Сейчас ребенок находится в больнице, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Представители НАК отметили, что мост атаковали украинские беспилотные надводные аппараты.