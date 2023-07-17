Минтранс Крыма уточнил информацию о проезде через новые регионы Минтранс Крыма посоветовал скачать офлайн-карты перед поездкой через новые регионы

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Гражданам, следующим в Крым или из Крыма через новые регионы, необходимо учитывать некоторые условия, говорится в сообщении Минтранса республики в Telegram-канале. Перед поездкой ведомство также рекомендует скачать дорожные офлайн-карты из-за перебоев с мобильным интернетом.

На маршруте расположены блокпосты военных, полиции для проверки документов граждан, документов на автомобиль, проверки содержимого багажа по требованию. Просьба водителям соблюдать рекомендации данных служб, — говорится в сообщении.

Протяженность маршрута от Джанкоя до контрольно-пропускного пункта в Ростовской области составит порядка 400 километров, сообщили в министерстве. Гражданам стоит подготовиться к дороге длиной пять-шесть часов. На маршруте проложен новый асфальт, все АЗС работают в штатном режиме.

В Кирилловке, Мелитополе, Бердянске, Мариуполе работают кафе и гостиницы. Материковые сотовые операторы доступны на всем пути следования.

Грузовым автомобилям необходимо следовать в составе колонн. Кроме того, по словам Минтранса, все участники дорожного движения должны уступать дорогу военным.

В ряде новых регионов будет действовать комендантский час. При этом проезд в Крым через Донецкую Народную Республику открыт круглосуточно, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.