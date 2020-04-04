Первые протоколы за нарушение карантина составлены в Крыму

В Крыму составили первые протоколы за нарушение режима самоизоляции населения из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил глава полиции МВД по Крыму Александр Смаглин.
Нами отработаны вчера (3 апреля. — NEWS.ru) и составлены три протокола по новому составу административного правонарушения по статье 20.6.1. касаемо именно несоблюдения гражданами правил режима повышенной готовности. Их рассмотрят суды, — сказал Смаглин на заседании оперштаба республики.
Также, по его словам, пять протоколов были составлены на родителей, чьи несовершеннолетние дети гуляли на улице.
247 предписаний было сделано пожилым людям.
Как ранее писал NEWS.ru, три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве, они оштрафованы. Об этом заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
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