Первые протоколы за нарушение карантина составлены в Крыму

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Серьёзные требования по дезинфекции предъявляются ко всем службам такси Москвы, но есть риск того, что они не будут соблюдаться.

Как сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, таксисты должны обрабатывать свои автомобили, должны работать в перчатках, в масках. При этом есть риск, что водитель этого...