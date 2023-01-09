Пермский стрелок подал апелляцию на приговор Пермский стрелок Бекмансуров подал апелляцию на приговор

Фото: Максим Кимерлин/РИА Новости

Тимур Бекмансуров

Приговоренный к пожизненному заключению за стрельбу в пермском университете Тимур Бекмансуров подал апелляционную жалобу на решение суда, сообщили ТАСС в пресс-службе Пермского краевого суда. По его данным, рассмотрение будет назначено не раньше февраля.

Апелляционная жалоба получена, сейчас суд оповещает всех участников процесса, — сообщили в суде.

Ранее Пермский краевой суд приговорил Бекмансурова к пожизненному заключению: помимо убийств, стрелка также признали виновным в покушениях на убийство, в посягательстве на жизнь полицейского и трех эпизодах повреждения имущества. Тогда сообщалось, что обвиняемый полностью признал вину и не планирует обжаловать приговор, хотя и просил суд не назначать максимальное наказание. Помимо этого, суд обязал Бекмансурова возместить моральный вред родным погибших и пострадавшим на общую сумму в 24,91 млн рублей. Стрелок пообещал возместить ущерб из своей пенсии по инвалидности.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября 2021 года. В результате погибли шесть человек и пострадали 47, включая самого стрелка. В сознание Бекмансуров пришел 24 сентября. Он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия.