Пермского стрелка Бекмансурова приговорили к пожизненному лишению свободы

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Бывший студент Тимур Бекмансуров во время оглашения приговора по делу о стрельбе в Пермском университете на заседании в Пермском краевом суде

Пермский краевой суд приговорил к пожизненному заключению Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете, из-за чего погибли шесть человек и пострадали еще более 40, сообщает корреспондент РИА Новости из здания суда. Обвиняемый полностью признал свою вину и не планирует обжаловать приговор.

Бекмансурову Тимуру Маратовичу назначается наказание в виде пожизненного лишения свободы, — огласил приговор судья.

Помимо этого суд обязал Бекмансурова возместить моральный вред родным погибших и пострадавшим на общую сумму в 24,91 млн рублей. Обвиняемый пообещал возместить им ущерб из своей пенсии по инвалидности. Напомним, в результате стрельбы студент сильно поранил свою ногу, из-за чего ее пришлось ампутировать.

Ранее Бекмансуров признал в полном объеме иски потерпевших, общая сумма которых превышает 15 млн рублей. От дачи показаний в ходе рассмотрения уголовного дела в суде он отказался.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября 2021 года. В результате погибли шесть человек и пострадали 47, включая самого стрелка. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги. В сознание Бекмансуров пришел 24 сентября. Он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия.