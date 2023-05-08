Жители ряда населенных пунктов Курганской области полностью лишись своего имущества из-за лесных пожаров, рассказала NEWS.ru волонтер Татьяна. По ее словам, повсюду пепелище, для потерявших все людей собирают вещи первой необходимости.
Обстановка у нас ужасная. Пепелище везде. Людей разместили кого куда, собирают необходимые вещи. Все собирается. У людей все сгорело, абсолютно все, подчистую — пепелище, — сказала волонтер.
Она отметила, что сгорел населенный пункт Смолино, ряд садоводческих поселков в районе Белого Яра, горело вокруг города Кургана.
Сегодня с самого утра тушат самолетом-амфибией, вертолетом. Сегодня вроде как ветер умеренный, авиация могла тушить, — добавила Татьяна.
Накануне стало известно, что в результате пожаров в Курганской области погибли шесть человек. Еще 14 получили ожоги, им оказывается медицинская помощь. В регионе действует режим ЧС.
Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев, комментируя ситуацию, пояснил, что быстрому распространению природных пожаров способствуют сухая прошлогодняя растительность, которая легко загорается, а также жаркая погода без дождей и ветер.