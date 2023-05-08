Названы причины быстрого распространения пожаров на Урале Эксперт по выживанию Макеев: к быстрому распространению лесных пожаров приводят жара и сухая трава

Фото: МЧС России по Курганской области

Быстрому распространению лесных пожаров всегда способствуют отсутствие осадков и сухая прошлогодняя растительность, рассказал NEWS.ru эксперт по выживанию Михаил Макеев, комментируя ситуацию на Урале. Ранее стало известно, что в Свердловской области огнем охвачены более 54 тысяч гектаров леса.

Причиной быстрого распространения огня и в целом пожаров всегда является отсутствие дождей и прошлогодние сухая листва и трава. У них низкая температура воспламенения, из-за чего огонь охватывает большие площади. Плюс сильный ветер и жара, — сказал эксперт.

Ранее свердловские власти сообщили, что в регионе бушуют 64 лесных пожара, из которых локализованы только 16. В борьбе с огнем задействованы 4,8 тысячи специалистов и еще около шести тысяч волонтеров. Привлечено свыше 500 единиц техники, включая самолеты БЕ-200 и ИЛ-76, вертолеты Ми-8 МЧС и Минобороны.

7 мая власти Курганской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров. По данным источников в медицинских кругах, в регионе погибли шесть человек, еще 14 получили ожоги и находятся под присмотром врачей.