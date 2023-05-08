Площадь лесных пожаров в Свердловской области превысила 54 тысячи гектаров

Фото: МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области горят более 54 тысяч гектаров леса, из 64 очагов возгорания локализована только четвертая часть, сообщается в Telegram-канале правительства региона. Ликвидированы десять пожаров общей площадью более 4 тысяч гектаров.

Всего на Среднем Урале огнем охвачено более 54 157 гектаров леса — действует 64 пожара, из них 16 локализовано, — говорится в сообщении.

В тушении пожаров задействованы 4,8 тысячи специалистов, которым помогают около 6 тысяч волонтеров. Привлечено свыше 500 единиц техники, включая самолеты БЕ-200 и ИЛ-76, вертолеты Ми-8 МЧС и Минобороны.

В правительстве области напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. Не допускается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, запрещены любые строительные и производственные с использованием огня, а также запуски фейерверков и организация фаер-шоу.

Ранее глава региона Евгений Куйвашев оценил ситуацию с лесными пожарами как критическую и запросил федеральную помощь. Он отметил, что для помощи местным жителям не хватает «взрослых мужчин с машинами, чтобы организовать подвоз воды и оборудования». Губернатор поручил мэрам всех городов срочно назначить место сбора волонтеров и распространить информацию в соцсетях для организации и проведения инструктажа.