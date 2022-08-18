Пенсионерка попыталась сбыть в СИЗО накачанные наркотиками апельсины В Краснодарском крае пенсионерка пыталась передать в СИЗО апельсины, накачанные наркотиками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

86-летнюю жительницу города Краснодара подозревают в незаконном хранении и распространении наркотиков, сообщает региональное управление ФСИН. По версии следствия, женщина пронесла на территорию следственного изолятора апельсины, накачанные наркотиками, и пыталась передать их обвиняемому. В настоящий момент идет проверка.

Инцидент произошел в СИЗО-1 по Краснодарскому краю. Старший инструктор-кинолог совместно со служебной собакой по кличке Эдвин обратили внимание на пенсионерку, у которой находился целлофановый пакет с цитрусовыми. При визуальном осмотре на апельсинах были обнаружены следы приколов, в связи с чем фрукты направили на экспертизу. Отмечается, что апельсины могли предназначаться одному из арестованных, находящихся в следственном изоляторе.

В действиях гражданки 1936 года рождения усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. В случае положительного результата экспертизы злоумышленнице, несмотря на почтенный возраст, грозит реальный срок лишения свободы, — говорится в сообщении ФСИН.

Ранее трое мужчин скончались в следственном изоляторе в Воронеже, обстоятельства их смерти устанавливает Следственный комитет России. По сведениям «112», арестанты СИЗО скончались от отравления наркотиками. Помимо троих умерших, еще двое госпитализированы, один из которых находится в реанимации. Руководство СИЗО и следователи выясняют, кто мог пронести арестованным запрещенные вещества.