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18 июля 2025 в 11:21

Апельсиновая магия в духовке за 10 минут: готовлю «на глаз» — вкусно всегда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Апельсиновый пирог — это простой и ароматный десерт, который готовится всего за 10 минут. Нежное тесто в сочетании с карамелизованными апельсинами создает неповторимый вкус и текстуру. Такой пирог станет отличным завершением обеда или вкусным дополнением к чаю.

Ингредиенты:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • сливочное масло — 30 мл;
  • кефир — 125 мл;
  • мука — 1 стакан;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • апельсин — 1 шт.;
  • сахарная пудра — для подачи.

Приготовление:

  1. Взбейте яйцо с сахаром, добавьте масло и кефир.
  2. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте.
  3. Апельсин нарежьте кружочками, выложите в форму.
  4. Залейте тестом, выпекайте 25–30 минут при 180 °C.
  5. Переверните, посыпьте сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
десерты
апельсины
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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