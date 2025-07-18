Апельсиновая магия в духовке за 10 минут: готовлю «на глаз» — вкусно всегда

Апельсиновый пирог — это простой и ароматный десерт, который готовится всего за 10 минут. Нежное тесто в сочетании с карамелизованными апельсинами создает неповторимый вкус и текстуру. Такой пирог станет отличным завершением обеда или вкусным дополнением к чаю.
Ингредиенты:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 100 г;
- сливочное масло — 30 мл;
- кефир — 125 мл;
- мука — 1 стакан;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- апельсин — 1 шт.;
- сахарная пудра — для подачи.
Приготовление:
- Взбейте яйцо с сахаром, добавьте масло и кефир.
- Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте.
- Апельсин нарежьте кружочками, выложите в форму.
- Залейте тестом, выпекайте 25–30 минут при 180 °C.
- Переверните, посыпьте сахарной пудрой.
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