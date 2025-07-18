Апельсиновая магия в духовке за 10 минут: готовлю «на глаз» — вкусно всегда

Апельсиновая магия в духовке за 10 минут: готовлю «на глаз» — вкусно всегда

Апельсиновый пирог — это простой и ароматный десерт, который готовится всего за 10 минут. Нежное тесто в сочетании с карамелизованными апельсинами создает неповторимый вкус и текстуру. Такой пирог станет отличным завершением обеда или вкусным дополнением к чаю.

Ингредиенты:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 100 г;

сливочное масло — 30 мл;

кефир — 125 мл;

мука — 1 стакан;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

апельсин — 1 шт.;

сахарная пудра — для подачи.

Приготовление:

Взбейте яйцо с сахаром, добавьте масло и кефир. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Апельсин нарежьте кружочками, выложите в форму. Залейте тестом, выпекайте 25–30 минут при 180 °C. Переверните, посыпьте сахарной пудрой.

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