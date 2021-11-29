Пеликан обесточил деревню в Новосибирской области

Раненый пеликан рухнул во дворе одного из жителей деревни Херсонка в Убинском районе Новосибирской области и оборвал линию электропередач, сообщает «МК в Новосибирске». Без электричества осталась вся деревня, на место происшествия прибыли даже местный депутат и глава сельского поселения. Почему птица вместе с другими не улетела на зимовку в начале октября — не известно.

Пеликану зафиксировала сломанное крыло медсестра в травмпункте, потому что хирурга-ветеринара не было на месте, но через несколько часов птица всё равно скончалась . Вероятно, у неё были тяжёлые внутренние повреждения.

Вообще пеликаны для Новосибирской области — местные птицы. Один из видов, кудрявый пеликан, водится летом на озёрах в Чановском районе, там он выводит птенцов. Кудрявый пеликан - самый редкий среди семейства этих птиц, он занесён в российскую Красную книгу, в Новосибирской области летом их бывает не более 300.

Ранее птенцы кудрявого пеликана появились на свет в Московском зоопарке. Два малыша родились с разницей в пять дней и сильно отличаются друг от друга. Птенцы учатся нырять и добывать рыбу уже через месяц после рождения, а взрослыми становятся через три года, когда весят почти 10 килограмм.