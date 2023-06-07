Воробьев объявил о повышении зарплат педагогам Подмосковья Губернатор Подмосковья Воробьев пообещал доплаты педагогам лучших школ искусств

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Андрей Воробьев

Педагоги, руководители и мастера 10 лучших колледжей и преподаватели лучших школ искусств в Московской области будут получать доплаты, пообещал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Глава региона отмечает, что такую меру поддержки введут с 1 июля. По его словам, данная практика повышает мотивацию, сообщает «360».

С 1 июля введем доплаты руководителям, мастерам и учителям 10 лучших колледжей Подмосковья, — заявил губернатор.

Год назад в Подмосковье уже были введены доплаты педагогам и директорам школ в зеленой зоне рейтинга за качество работы. Воробьев подчеркнул, что дальше будет внимательно следить за тем, куда направить денежные ресурсы, чтобы повысить качество образования.

Доплаты будут получать 1,7 тысячи работников 10 колледжей. Для директоров сумма выплат составит 50 тысяч рублей, а для педагогов, мастеров, заместителей директоров и руководителей филиалов — 10 тысяч рублей. Кроме того, деньги выделят и для 1,4 тысячи сотрудников 36 детских школ искусств. Директора будут получать 53 тысячи рублей, а преподаватели — пять тысяч рублей.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее рассказала об индексации пенсии в России 1 августа 2023 года. Парламентарий отметила, что повышения социальных выплат могут ожидать работающие пенсионеры и россияне, которым исполнилось 80 лет.