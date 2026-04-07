Пассажирские катера в Севастополе встали на прикол

Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил движение, заявили РИА Новости в пресс-службе профильного департамента города. Причину остановки движения катеров и паромов там уточнять не стали. В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что осколки сбитого украинского дрона повредили воздушную линию электропередачи в городе. Из-за этого было нарушено энергоснабжение нескольких районов. По словам Развожаева, ремонтные работы начнутся сразу после завершения воздушной тревоги.

До этого Развожаев информировал о гибели двух человек в результате взрыва в Севастополе. По его словам, четырем пострадавшим жильцам была оказана медицинская помощь. Из-за взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1-м этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с 1-го по 3-й этаж.