07 апреля 2026 в 11:07

Пассажирские катера в Севастополе встали на прикол

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил движение, заявили РИА Новости в пресс-службе профильного департамента города. Причину остановки движения катеров и паромов там уточнять не стали. В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что осколки сбитого украинского дрона повредили воздушную линию электропередачи в городе. Из-за этого было нарушено энергоснабжение нескольких районов. По словам Развожаева, ремонтные работы начнутся сразу после завершения воздушной тревоги.

До этого Развожаев информировал о гибели двух человек в результате взрыва в Севастополе. По его словам, четырем пострадавшим жильцам была оказана медицинская помощь. Из-за взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1-м этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с 1-го по 3-й этаж.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили слова депутата Рады, что резервов ВСУ хватит на 10 лет
В Иркутске местная жительница пожаловалась на дефицит врачей
Поезд сбил грузовик с военной техникой во Франции
Дрон ВСУ унес жизнь мальчика, который только вчера отметил день рождения
К школе в Пермском крае несут цветы после нападения на учительницу
«Бумажный НДС» незаконно обогатил бизнесменов на 10 млрд рублей
«Смогли это сделать»: дипломаты раскрыли ситуацию с россиянами в ОАЭ
Песков рассказал о диалоге Путина и Жириновского
«Одноклассники» запустили портал с мероприятиями для старшего поколения
Раскрыто, кем с детства хотела стать убитая в Пермском крае учительница
Обычное чаепитие чуть не привело к жутким последствиям для руки женщины
«Конечно»: сын пропавшей в тайге Усольцевой сделал заявление
Силовики окружили район у здания Сейма в Варшаве
У экс-следователя отсудят часы и квартиры на десятки миллионов рублей
Терапевт назвала неочевидную пользу кардионагрузок
Напавший на педагога в Пермском крае школьник пытался сбежать от полиции
Европейский банк отказался продать свой российский бизнес
Диетолог назвала эффективный способ проверки свежести яиц
Дмитриев оценил идею присоединения Канады к Евросоюзу
Для экс-замдиректора Росгвардии потребовали более суровый приговор
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

