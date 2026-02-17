Пациентке с раком пришлось продать вещи ради таблеток за полмиллиона рублей На Кубани пациентке с раком не дали жизненно важный препарат за 472 тыс. рублей

Минздрав Краснодарского края вовремя не обеспечил пациентку с раком яичников жизненно важным препаратом, пишет Telegram-канал Kub Mash. В результате женщине пришлось распродавать личные вещи, чтобы приобрести лекарство почти за полмиллиона рублей.

С конца 2022 года пациентка проходит лечение от злокачественной опухоли третьей стадии. Медики назначили ей таблетки и предупредили, что курс нельзя прерывать ни на один день. Однако прошлой весной препарат отсутствовал в поликлинике № 3, и пациентке пришлось самостоятельно искать средства на покупку лекарства за 472 тыс. рублей.

После этого женщина обратилась в суд с иском к Минздраву о возмещении расходов. Ведомство заявляло, что закупки осуществляются в пределах строго утвержденного финансирования. По решению суда пациентке все же должны вернуть всю потраченную сумму.

Ранее сообщалось, что российские регионы с 2026 года смогут получать федеральные средства на закупку дорогостоящих лекарств для пациентов с редкими заболеваниями. Заявки от региональных властей будут направляться в Минздрав. В федеральном бюджете на эти цели в 2026 году зарезервировано 9 млрд рублей, в 2027 и 2028 годах — по 10 млрд рублей.