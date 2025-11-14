Озвучена причина задержки рейса из Петербурга в Египет Рейс из Петербурга в Египет задержан из-за позднего прибытия самолета

Рейс 902 авиакомпании Air Cairo по маршруту Санкт-Петербург — Шарм-эль-Шейх с вылетом 14 ноября в 06:00 задержан из-за позднего прибытия воздушного судна, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Все 155 пассажиров заранее уведомлены о переносе времени вылета, а нуждающимся предоставлено размещение в гостинице.

Надзорное ведомство осуществляет контроль за соблюдением прав граждан, оказавшихся в данной ситуации, говорится в сообщении. Также осуществляется надзор за предоставлением услуг, изложенных в авиационных правилах.

