14 ноября 2025 в 12:48

Озвучена причина задержки рейса из Петербурга в Египет

Рейс из Петербурга в Египет задержан из-за позднего прибытия самолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Рейс 902 авиакомпании Air Cairo по маршруту Санкт-Петербург — Шарм-эль-Шейх с вылетом 14 ноября в 06:00 задержан из-за позднего прибытия воздушного судна, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Все 155 пассажиров заранее уведомлены о переносе времени вылета, а нуждающимся предоставлено размещение в гостинице.

Надзорное ведомство осуществляет контроль за соблюдением прав граждан, оказавшихся в данной ситуации, говорится в сообщении. Также осуществляется надзор за предоставлением услуг, изложенных в авиационных правилах.

Ранее пресс-служба аэропорта Пулково сообщила о запуске авиакомпанией Red Wings прямых рейсов из Санкт-Петербурга в шри-ланкийский город Хамбантота. Авиаперевозки выполняются с 10 ноября с периодичностью один раз в десять суток.

Кроме того, рейс авиакомпании Nordwind Airlines совершил перелет из Москвы в кубинский аэропорт имени Франка Паиса Гарсии, расположенный в городе Ольгин. Данный авиарейс стал первым за последние пять лет, а представители аэропорта пожелали российским туристам приятного отдыха.

