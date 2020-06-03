Отец погибшего во время задержания уральца рассказал свою версию трагедии

https://static.news.ru/photo/5550d7fe-a588-11ea-92eb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Таушанков Фото: e1.ru

Анатолий Таушанков — отец 27-летнего Владимира Таушанкова, погибшего во время задержания силовиками — заявил, что его сын не был преступником, и полицейские не имели права ликвидировать парня. ЧП произошло в Екатеринбурге.

По словам родителя погибшего, накануне трагедии правоохранители приехали к нему домой и поинтересовались, ему ли принадлежит квартира на улице Рассветная.

Получив утвердительный ответ, спецназовцы попросили Анатолия поехать по указанному адресу, где заперся его сын, пишет «КП-Урал».

Когда я подходил к квартире, то на лестничной площадке было очень много полиции. Наверное, человек 20, — рассказал Таушанков.

По его словам, он открыл дверь и зашёл в квартиру. Следом попытались зайти силовики, но Владимир не позволил этого сделать, брызнув газом из баллончика. После чего покойный снова заперся.

Пенсионер считает, что погибший не знал, что за ним пришли сотрудники полиции. Когда начался штурм, Владимир взял нож и подошёл к двери, вспоминает Анатолий.

Мой сын не преступник! Он в жизни ничего не украл. А в него всадили три пули! Какое право они имели его убивать? Их там было человек 20. Могли бы его скрутить, увезти в отдел, но не убивать, — добавил отец Владимира Таушанкова.

По его словам, сын не мог украсть обои в магазине, как считает следствие, так как убитый хорошо зарабатывал.

По версии силовиков, Владимир Таушанков мог взять отца в заложники. Кроме того, по версии полиции, погибший ранее был судим за незаконный оборот наркотиков.

Как писал NEWS.ru, пикетчики в Москве потребовали от властей расследовать действия сотрудников Росгвардии, которые 1 июня застрелили при задержании жителя Екатеринбурга, заподозренного в краже четырёх рулонов обоев.