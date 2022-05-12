Отец и дочь сели в тюрьму за контрабанду леса в Иркутске В Иркутске отец и дочь приговорены к лишению свободы за контрабанду леса на 10 млн рублей

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Суд в Иркутске приговорил отца и дочь к лишению свободы на сроки 5 лет и 4,5 года по обвинению в контрабанде древесины на сумму более 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд <...> признал подсудимых виновными, назначил наказание мужчине в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с оборотом лесоматериалов на срок два года, женщине — в виде четырёх с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Также оговаривается, что для женщины отбывание срока наказания отсрочено до момента, когда её ребенку исполнится 14 лет.

Как установило следствие, с апреля 2018 года по август 2019 года мужчина, фактически руководивший коммерческой организацией, и его дочь, занимавшая должность директора и выполнявшая обязанности бухгалтера, скупали незаконно изготовленную древесину в Иркутской области, перерабатывали её и продавали иностранным компаниям. При этом сделки проводились с привлечением фирм, оформленных на подставных лиц, на таможню предоставлялись фиктивные документы. В результате через российскую границу было вывезено более 10 тысяч кубометров лесоматериалов.

Отца и дочь признали виновными в в совершении преступлений по статьям о контрабанде стратегически важных ресурсов и приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины.

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