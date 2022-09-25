Ошибочно мобилизованные жители Тюменской области вернутся домой Губернатор Тюменской области: мобилизованные по ошибке жители региона вернутся домой

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Жители Тюменской области, которых по ошибке мобилизовали и отправили в часть-формирователь, вернутся домой, заявил губернатор региона Александр Моор, обращаясь к жителям региона. По его словам, для дальнейшего исключения ошибок внесены изменения в алгоритм взаимодействия с военкоматами, призывные комиссии усилили сотрудниками администраций, а документы стали проверяться более тщательно.

Есть случаи, когда повестку получили люди, которые не подходят под критерии, обозначенные президентом РФ, и не должны быть мобилизованы. <...> Люди, которые не соответствуют критериям призыва, уже возвращаются домой, — сказал он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 75 жителей, мобилизованных по ошибке, вернутся домой. По его словам, каждая поступившая к нему жалоба была отработана с военкоматом.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее призвала губернаторов обеспечить проведение частичной мобилизации в соответствии с критериями, которые объявило Минобороны. Все чаще появляется и обсуждается россиянами информация о призыве граждан, не подпадающих под правила отбора, отметила сенатор.