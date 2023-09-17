«Оружейные бароны» из Подмосковья превратили в арсенал подвал пятиэтажки SHOT: под Москвой в подвале пятиэтажки нашли оружейный цех с арсеналом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое заводских работников организовали в Королеве цех по производству оружия, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, незаконное предприятие они организовали прямо в подвале пятиэтажки на улице Терешковой. Злоумышленников разоблачили и задержали. Им грозит до 10 лет лишения свободы по статье о незаконном хранении оружия.

Как пишет SHOT, правоохранителей на «оружейных баронов» навела жительница дома, где они обустроили цех. Женщина видела, как мужчины заносят в подвал ящики, похожие на армейские. Прибывшие на место силовики нашли в подвале два пистолета, два револьвера, автомат АК-74М, ружье, станковый пулемет, три различных пистолета-пулемета, включая Uzi, а также два самодельных пистолета. Кроме того, в арсенале злоумышленников было 12 гранат, около 12 тысяч патронов разного калибра и 500 деталей для автоматов и пистолетов.

В подпольном цеху также располагался токарный станок. Как предполагается, на нем изготавливались некоторые составные части оружия.

Владельцев арсенала вскоре вычислили. Ими оказались 39-летний наладчик станков и 40-летний сварщик, работавшие на разных заводах Московской области.

Ранее в Москве задержали выходца из Чечни, который разъезжал по столице в машине, набитой оружием. В его Mercedes нашли автомат Калашникова, 130 патронов и сигнальный пистолет, переделанный под боевой. В отсеке для аптечки лежали две противопехотные гранаты Ф-1.