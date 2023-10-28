Организатор нападений на прохожих в Петербурге объявлен в розыск

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.Ru

Предводитель банды, нападавшей на жителей Санкт-Петербурга, был объявлен в международный розыск, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. За время расследования были задержаны и арестованы уже 11 причастных, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Восьмерым из них предъявили обвинения, остальных это ожидает в ближайшее время.

Ранее следствием установлено, что организатором противоправных действий является Турал Мамедов 2005 года рождения, который скрывается от органов следствия. Сегодня, 28 октября 2023 года, судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно). Также ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск, — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, банда грубо нарушала общественный порядок, применяя насилие. Мотивами преступлений могли стать ненависть и вражда. Сотрудники СК продолжают расследование происшествий. Проведены обыски по местами возможного нахождения членов банды.

Ранее в Петербурге задержали еще двоих участников избиения местных жителей. Ими оказались несовершеннолетние подростки. Восьми участникам банды избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.