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25 июля 2025 в 13:26

Опубликованы страшные кадры разбора завалов после взрыва газа в Саратове

Фото: Виктория Федорова/NEWS.ru

Разбор завалов после взрыва газа в жилом доме в Саратове попал на видео. Как сообщает Telegram-канал «112», работы на месте ПЧ планируют завершить сегодня, а уже утром 26 июля многоэтажку начнут обследовать, чтобы принять решение, насколько она пригодна для восстановления.

Мужчина лежит переломанный, вон руки торчат, — отметил автор видеоролика.

Ранее один из жителей Саратова призвал молиться за тех, кто находится под завалами и ждет в квартирах эвакуации. Он отметил, что это очень важно. Молодой человек рассказал, что в момент взрыва находился в 30 метрах и подумал о налете беспилотников, поэтому побежал в другую сторону. Затем он понял причину произошедшего и вернулся.

До этого стало известно, что трагедия произошла на улице Блинова. По предварительной информации, причиной ЧП стала утечка газа. Полностью обрушился подъезд многоэтажного дома, под завалами находятся люди. Есть угроза обрушения всей многоэтажки. Согласно последним данным, в результате взрыва погибли три человека, в том числе ребенок.

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