Опубликованы кадры уборки цистерн, сгоревших на Крымском мосту

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Сгоревшие после взрыва на Крымском мосту цистерны в настоящее время убирают несколько кранов. Кадры разбора обломков опубликовали в Сети.

Известно, что сейчас на Крымском мосту организовано реверсивное движение по одной полосе. Дежурящие на месте сотрудники полиции пропускают только легковые машины и автобусы. При этом транспортные средства проходят тщательный досмотр. Очевидцы сообщают, что перед въездом на мост образовалась многокилометровая пробка.

Грузовики, в свою очередь, переправляются на пароме.

По данным МЧС, с момента запуска движения на мост пропустили 3137 машин.

Ранее временно исполняющий обязанности министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко заявил, что около 100 автомобилей серии «Газель» и порядка 653 пассажиров было перевезено через Керченский пролив с начала работы переправы.

Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» накануне сообщила, что в настоящий момент уже отправлены все поезда, которые были задержаны из-за взрыва на Крымском мосту. Так, задержанный по отправлению из Симферополя состав № 75/76 отправился не в 02:10, как планировалось, а в 10:55. Поезд из Симферополя в Пермь перенаправили в Феодосию. Оттуда он выдвинулся в 11:00.