Опубликованы кадры с места падения Ми-8 в Якутии

Фото: 14.mchs.gov.ru

Фото с места происшествия

В сети появились кадры с места падения вертолёта Ми-8 в Якутии. Воздушное судно совершило жёсткую посадку у села Чагда в Алданском районе, на борту находились 23 человека, погибших нет, сообщает РИА Новости.

Вертолёт выполнял рейс по тушению пожаров, на его борту находились местные парашютисты-десантники, сотрудники Авиалесоохраны. Борт вылетел из Усть-Майского района и пропал. Вскоре экипаж и пассажиры были найдены. На данный момент восемь пострадавших уже доставлены в Якутск с места происшествия. Оставшихся 15 человек, включая экипаж, эвакуируют вторым бортом.

Известно, что Авиалесоохрана направила для борьбы с пожарами в Якутии из Забайкалья и Бурятии 150 парашютистов-десантников. На сегодня самая сложная пожарная обстановка сложилась в Алданском, Усть-Майском и Мирнинском районах, куда будут направлены дополнительные силы Авиалесоохраны.

Ранее сообщалось, что вертолёт при заходе на посадку зацепил дерево, что привело к крушению. В результате пять человек получили тяжёлые травмы в результате крушения вертолёта Ми-8 «Полярных авиалиний».