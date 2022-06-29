Пять человек получили тяжелые травмы в результате крушения вертолета Ми-8 «Полярных авиалиний» в Якутии, передает РЕН-ТВ со ссылкой на источники. Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха Владимир Сивцев рассказал ТАСС, что вертолет при заходе на посадку зацепил дерево, что привело к крушению.
Согласно информации РЕН-ТВ, медики оценивают состояние пятерых членов экипажа как тяжелое. По предварительный информации погибших нет.
Известно, что на борту находилось 23 человека, летательный аппарат вместе с экипажем был поднят в воздух для тушения лесных пожаров.
Что касается сегодняшней жесткой посадки Ми-8, то вертолет при посадке зацепил дерево — садиться приходилось в непролазной тайге. При этом пилоты проявили мастерство и спасли жизнь людей, находившихся на борту, — сказал Сивцев.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае упал вертолёт Ми-2 сельхозавиации. В результате крушения погиб один человек.