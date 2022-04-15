На Кубани в результате крушения вертолёта погиб человек
Полина Шестак
Полина Шестак
13:50, 17 апреля 2022
Многоцелевой вертолёт Ми-2Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Краснодарском крае упал вертолёт Ми-2 сельхозавиация. В результате крушения погиб один человек, передаёт ТАСС.
При заходе на посадку произошло падение вертолета Ми-2, производившего обработку сельскохозяйственных угодий. В результате падения, к сожалению, есть погибший, — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
В настоящее время на месте работают оперативные службы. Они установят обстоятельства случившегося.
Ранее на учебной вертолётной базе в Саратовской области опрокинулся вертолёт Ми-8. В результате происшествия пострадал один человек.