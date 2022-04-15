На Кубани в результате крушения вертолёта погиб человек

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства четырёхлетней девочки под Кировом. На официальном сайте местного отделения федерального органа сообщили, что в убийстве подозревается 16-летний сводный брат жертвы, который скрылся с места преступления. Тем не менее следователям удалось обнаружить подозреваемого и задержать его. В настоящий момент ведётся допрос. Уточняется, что тело девочки нашли 16 апреля в одном из домов населённого пункта Нема.

16 апреля в одном из домов посёлка Нема было обнаружено тело 4четырёхлетней девочки с ножевыми ранениями. Также была травмирована семилетняя девочка. По предварительным данным, ранения им мог нанести их 16-летний...