На учебной вертолётной базе в Саратовской области опрокинулся вертолёт Ми-8. В результате происшествия пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.
При взлете вертолёта Ми-8, принадлежащего Министерству обороны РФ, произошло опрокидывание борта на бок. В результате пострадал один человек, погибших нет, —
цитируетагентство сообщение ведомства.
Учебная авиабаза, на которой произошёл инцидент, находится в посёлке Соколовый в нескольких километрах от Саратова. Там готовят пилотов вертолётов Ми-8, Ми-2, Ка-226 и «Ансат».