В Саратовской области опрокинулся вертолёт Ми-8

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Вооружённые силы Украины нанесли удар по селу Журавлёвка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. По его словам, в результате атаки были повреждены несколько жилых домов и социальные объекты. Пока о жертвах и пострадавших в результате обстрела информации не поступало.

Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлёвка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет, — рассказал он. Глава региона пояснил, что в селе уже...