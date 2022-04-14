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Происшествия

В Саратовской области опрокинулся вертолёт Ми-8

08:34, 15 апреля 2022
В Саратовской области опрокинулся вертолёт Ми-8 Многоцелевой вертолёт Ми-8 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На учебной вертолётной базе в Саратовской области опрокинулся вертолёт Ми-8. В результате происшествия пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

При взлете вертолёта Ми-8, принадлежащего Министерству обороны РФ, произошло опрокидывание борта на бок. В результате пострадал один человек, погибших нет, — цитирует агентство сообщение ведомства.

 Учебная авиабаза, на которой произошёл инцидент, находится в посёлке Соколовый в нескольких километрах от Саратова. Там готовят пилотов вертолётов Ми-8, Ми-2, Ка-226 и «Ансат».

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