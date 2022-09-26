Опубликованы кадры из школы в Ижевске, где открыли стрельбу Readovka: ученики сообщили о гибели девочки в результате стрельбы

Фото: school88izhevsk/vk.com

В Сети появилось видео из школы № 88 города Ижевска, где произошла стрельба. По данным Readovka, в результате инцидента пострадали девять детей, один человек погиб — жертвой стал охранник учреждения.

По неподтвержденной информации, в настоящее время дети сидят в одном кабинете. Учителя сказали перевести телефоны в авиарежим. Школьники также рассказали, что одна из раненых стрелком девочка погибла.

Возле школы начали собираться родители.

Очевидцы рассказали, что дети спасались от пуль, спрыгивая с верхних этажей. В настоящее время шесть школьников находятся у бригад скорой помощи. У двоих из них диагностированы тяжёлые травмы, у четырех — средние. По предварительным данным, это либо огнестрельные ранения, либо переломы после прыжков.

Злоумышленник до сих пор отстреливается от полиции на втором этаже школы. Правоохранители пытаются его задержать. Уточняется, что требований он никаких не выдвигал.

О стрельбе в ижевской школе №88 стало известно 26 сентября. Все началось во время урока. Неизвестный в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. Директор учебного заведения спряталась с раненым подростком в кабинете, заперев двери.