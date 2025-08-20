Опубликованы кадры с горящим в Дербенте коньячным комбинатом

Telegram-канал SHOT опубликовал видео с горящим в Дербенте коньячным комбинатом. На кадрах видны большие языки пламени и поднимающийся серый дым. Кроме того, огонь перекинулся на соседние деревья.

Ранее в Дербенте вспыхнул пожар на заводе, где выпускают «Дербентскую крепость». По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Сначала вспыхнула электропроводка, затем огонь перекинулся на крышу административного корпуса научно-исследовательского института биотехнологии продуктов переработки винограда. По последним данным, огонь не затронул производимую продукцию.

Ранее очевидцы сняли на видео пожар в торговом центре «Лапландия» в Кемерово. На кадрах видны клубы черного дыма, эвакуированные люди, слышны звуки автомобильных сирен. На месте работали экстренные службы. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 13:12 по местному времени (09:12 мск).

По факту возгорания в Кемерово возбуждено уголовное дело. В региональном управлении СК отметили, что на месте происшествия работают следователи.