Стрельбу в военкомате Иркутской области сняли на видео

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Очевидцы сняли на видео стрельбу в военкомате Усть-Илимска Иркутской области. По их словам, мужчина, открывший огонь, перед этим произнес фразу «Сейчас все поедем домой».

Стрелком оказался 25-летний безработный местный житель Александр Зинин. По предварительным данным, 26 сентября он должен был быть мобилизован. Как молодой человек прошел в учреждение с оружием, выясняют сотрудники правоохранительных органов.

В результате стрельбы был ранен начальник военного комиссариата Александр Елисеев. Он получил шесть пулевых ранений. Очевидец в разговоре с NEWS.ru рассказал, что Зинин «выстрелил ему в живот, только сбоку».

Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что военком был госпитализирован, в настоящее время он находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.

Зинина подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Он доставлен в медучреждение, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.