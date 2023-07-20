Опубликовано видео с Крымского моста, где прозвучала воздушная тревога Baza: на Крымском мосту прозвучала воздушная тревога

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Крымском мосту, соединяющем полуостров с Краснодарским краем, прозвучала воздушная тревога, кадры с места произошедшего опубликовал Telegram-канал Baza. Запись была сделана в одной из машин, стоящей в пробке на трассе. Электронный голос на фоне призывает всех покинуть мост. Минобороны России не комментировало эту видеозапись.

Внимание, воздушная тревога, всем покинуть мост, — говорится в объявлении.

Взрывы на Крымском мосту прогремели ночью 17 июля. Издание Der Spiegel сообщило, что ВСУ ударили по Крымскому мосту, чтобы отвлечь внимание от неудач украинской армии в ходе затянувшегося контрнаступления.

В Госдепартаменте США позже заявили, что в Вашингтоне не имеют отношения к подрыву моста. Таким образом там ответили на слова посла России Анатолия Антонова, который обвинил Белый дом в укрывательстве украинских радикалов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены отсутствием официальной реакции Запада на теракт. По его словам, партнеры Киева готовы закрывать глаза на любые его действия против РФ.